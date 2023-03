In Calabria il primo convoglio ibrido Blues di Trenitalia

Saranno in totale 13 i convogli di questa tipologia, realizzati da Hitachi Rail SpA , destinati alla nostra Regione, per i servizi Regionali lungo la Ferrovia Jonica. Sarà una rivoluzione, grazie all’istituzione di collegamenti diretti tra il versante Jonico calabrese e destinazioni interne alla regione come Cosenza, senza rotture di carico: i Blues, dotati di motore diesel, batterie e pantografo, ridisegneranno la mappa ed il futuro dell’offerta ferroviaria regionale calabrese.