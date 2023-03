Reggina, Calori: “Non si parla più di calcio giocato”

La situazione della Reggina vista dall’esterno spesso ha chiavi di lettura complicate. Il dato di fatto è che, nonostante il momento negativo, oggi ad essere all’attenzione mediatica siano sopratutto le vicende legate alla possibile penalizzazione.

In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport l’allenatore Alessandro Calori, nell’analizzare il momento amaranto, ha posto il focus sul fatto che si parli prevalentemente di vicende che non riguardano il rettangolo verde

«L’inizio di Inzaghi – ha evidenzato – è stato travolgente, ora la situazione si è fatta delicata ma… non si parla più di calcio giocato».

Va detto che le questioni legate alla ristrutturazione del debito non interessano i calciatori che stanno percependo regolarmente gli stipendi e che la società non è in difficoltà economiche.