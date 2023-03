Reggina-Cagliari: vola la prevendita, previsto tantissimo pubblico

La Reggina, fino ad ora, non ha certo avuto poco pubblico nelle sue partite casalinghe. La media di 10.000 spettatori rappresenta una cifra considerevole, considerato il bacino d’utenza non comparabile con le squadre che guidano la speciale classifica in questa stagione di Serie B come Palermo, Bari o Genova.

Reggio Calabria, però, lì ed ora avrà una nuova spinta. Quella rappresenta dalla promozione voluta dalla società per la Festa del Papà. Biglietti a partire da 3 euro per incrementare la presenza di sostenitori e di famiglie, in occasione del big match con il Cagliari.

In sei ore sono già staccati 2500 biglietti che si aggiungono ai 4100 abbonati. Con il passare delle ore ci si attende che il numero dei tagliandi staccati possa crescere in maniera considerevole. Un orizzonte che, senza ombra di dubbio, stuzzica Pippo Inzaghi che, da tempo, sottolinea l’importanza del fattore Granillo e del calore dei tifosi amaranto.