Reggio Calabria – Arriva l’ok della Commissione consiliare per la sperimentazione dell’Asfalto Ecosostenibile

La III Commissione consiliare del Comune di Reggio Calabria ha approvato oggi la proposta del consigliere Gianluca Califano per la sperimentazione di un asfalto ecosostenibile con additivo di plastica riciclata e gommino.

La sperimentazione sarà effettuata in una via del centro e

Il monitoraggio sarà affidato al dipartimento di Ingegneria dell’Università Mediterranea a seguito di un protocollo siglato tra le parti.

Reggio Calabria sarà una delle primissime città in Italia a sperimentare un asfalto con bitume miscelato.

Le precedenti sperimentazioni effettuate a Roma e Firenze hanno portato finora diversi benefici.

In primis è una proposta di sperimentazione che guarda all’ambiente, mira ad una maggiore durata, a prevenire le fratture, ad evitare l’inquinamento acustico e resistere alle alte temperature.

La sperimentazione sarà sviluppata in una via del centro città, probabilmente una tra Via Filippini e Via Marvasi.

Un test per verificare se l’asfalto green, realizzato con additivo di gomma e rifiuti di plastica, sarà in grado di sopportare situazioni di stress, come quelle che si presentano nel traffico cittadino.

“Saremo una delle prime amministrazioni a realizzare questo progetto che speriamo porti ai frutti auspicati – ha spiegato il consigliere Gianluca Califano, ideatore della proposta presentata in Commissione. Un progetto che, finalmente, e con orgoglio, si concretizza. Da circa un anno, infatti, siamo al lavoro con il prof. Praticò del DIIES e con la funzionaria Eleonora Megale”.