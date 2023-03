Reggina-Cagliari, Inzaghi: “Non abbiamo scusanti. Dobbiamo farci perdonare dalla gente che ha riempito lo stadio.

“Oggi non ci sono scusanti. Avevamo lo stadio pieno, avevamo riposato e dovevamo fare di più. Fare chiacchiere non serve a più niente. Da ora in avanti dobbiamo pensare di avere zero punti in classifica. Io sono il primo responsabile. Sono deluso per i nostri tifosi e la società, loro meritano di più. La classifica ancora ci aiuta, ma dobbiamo rovesciare questo trend”.

Così Pippo Inzaghi ha commentato la netta sconfitta casalinga dalla Reggina contro il Cagliari.

“Le altre sconfitte – ha evidenziato – erano venute in maniera diversa con partita fatte bene. Oggi la squadra non è stata la solita Reggina. Ci prendiamo i fischi e le critiche. Dobbiamo essere bravi. C’è la sosta. Dobbiamo recuperare le energie e cambiare mentalità. Serve più fame e sono sicuro che ritornerà. Se servirà cambieremo qualcosa ed anche interpreti, vedremo”.

“Vado – ha proseguito il tecnico – a vedere i tiri in porta del Cagliari: sono cinque e hanno fatto quattro gol. Dobbiamo difendere meglio. A partire dagli attaccanti. Dobbiamo isolarci dalle voci che vengono da fuori. Oggi la gente aveva riempito lo stadio e dobbiamo farci perdonare”.