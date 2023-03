Ranieri: “Complimenti ai tifosi della Reggina che hanno incitato la squadra fino alla fine”

“Questa vittoria mi dà tre punti. Ogni partita una squadra e un allenatore devono studiarla bene e sudarla. La squadra è una buonissima squadra, ha messo due-tre palle dentro l’area molto insidiose sull’1-0. Poi abbiamo fatto il secondo gol e sono contento. Abbiamo ripetutto il secondo tempo contro l’Ascoli ed io sono curioso di capire se quella era una rondine che fa primavera. Complimenti al pubblico che ha incitato la squadra fino alla fine e chi ci ha seguiti fino a qui”.

Così il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri ha commentato la vittoria ottenuta dal suo Cagliari a Reggio Calabria. Il tecnico non vede demeriti degli amaranto: “La Reggina hanno fatto quelllo che sapevano fare. Noi abbiamo contrastato palla su palla. Noi dobbiamo continuare su questa strada. Non penso che arriveremo secondi, però più mi dicono che è difficile, più mi piacciono le cose. Cerchiamo di arrivare più su possibile e poi c’è la lotteria de play off, da cui pu uscire qualsiasi numero”.

“La Reggina – ha evidenziato l’allenatore – ha fatto alla grande il girone d’andata. Corrono sempre, non mollano mai. Le squadre avversarie hanno preso delle contromisure”.