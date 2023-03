Recupero Perugia-Reggina: ecco quando non si giocherà

Davanti alla necessità di tutelare l’incolumità dei cittadini si può solo accettare la decisione delle autorità. Perugia-Reggina, originariamente in programma sabato 11 marzo, non si giocherà. Una notizia che ha naturalmente colto alla sprovvista la spedizione amaranto, raggiunta dalla novità quando era già a Roma. Rientro, dunque, immediato per la squadra di Pippo Inzaghi che penserà da subito al match contro il Cagliari. Una sfida che diventa fondamentale, se si considera che i sardi con la vittoria con l’Ascoli hanno raggiunto Crisetig e compagni.

Ma quando si giocherà Perugia-Reggina? Si può già considerare da escludere la possibilità che si vada in campo il 25 marzo. La Reggina avrà diversi convocati in Nazionale e giocherebbe la squadra con tante, troppe, assenze. Nel giro delle nazionali ci sono Rivas e Strelec, a cui aggiungere eventualmente le possibili convocazioni di uomini come Fabbian e Bondo. La società non accetterà di scendere in campo al Renato Curi nel sabato in cui il campionato starà fermo per fare posto alle rappresentative nazionali.

Le due squadre dovranno trovare un altro accordo con il placet della Lega.