Perugia-Reggina non si gioca, ma le partite di volley sì

Perugia-Reggina non si gioca. Lo sciame sismico che ha coinvolto l’Umbria renderebbe necessaria la massima precauzione, a causa della necessità di valutare la stabilità della struttura. Il terremoto è una cosa serissima e a Reggio Calabria si ha grande sensibilità sul’argomento.

Tutto ok, ma per una volta sembra emergere una certa disparità tra i diversi sport. Quella che, in genere, si riconosce al calcio a discapito di altre discipline.

A Perugia, invece, a quanto pare sembrano essere già state fatte le valutazioni riguardo altre strutture sportive. Non si registrano, infatti, rinvii per quelli che sono due appuntamenti con la pallavolo. La città umbra ha una grande tradizione e le cui compagini militano in massima serie.

Domenica 12 marzo la Sir Safety Perugia chiuderà la regular season maschile contro la Lube Citanova Marche. Un big match. La sfida si giocherà al PalaBarton, impianto perugino da 4000 posti

Addirittura sabato sera si giocherà sempre nel capoluogo umbro il match di volley femminile tra Bartoccini Fortinfissi Perugia-Il Bisonte Firenze. Anche in questo caso nessun rinvio.

Per una volta, dunque, il calcio sembra essere finito in secondo piano o forse servivano tempi più ampi per valutare la stabilità del Renato Curi.

C’è attesa per sapere quando la partita sarà recuperata.

Non si giocherà il 25 marzo. La Reggina avrà probabilmente cinque nazionali indisponibili e ha già fatto presente in Lega le sue ragioni. Il Perugia dal canto suo potrebbe rassegnarsi a giocare questa partita a mese di aprile inoltrato, ma almeno potrà farlo con molti indisponibili recuperati rispetto al match che si sarebbe dovuto gicoare sabato pomeriggio.