Perugia-Reggina: gli umbri perdono due calciatori per il match con gli amaranto, uno squalificato per Inzaghi

Il turno di campionato è già alle spalle e si pensa al prossimo. Soprattutto se, come nel caso della, c’è da mettersi alle spalle un periodo particolarmente negativo. Sette sconfitte in nove partite rappresentano una frenata che in pochi si sarebbero aspettati, benché si era a conoscenza del fatto che gli amaranto stessero viaggiando ad un ritmo superiore alle loro possibilità nel girone d’andata. Serve invertire la rotta. Ogni occasione è buona e c’è consapevolezza che il tempo inizi a stringere. Sabato si va a, contro un avversario storicamente ostico: le squadre di Fabrizio Castori. Gli umbri, in lotta per la salvezza, sono reduci da una sconfitta subita a Bolzano: 2-1 il punteggio finale. La partita ha visto gli umbri salutare con rammarico le imminenti squalifiche per due calciatori biancorossi. Non sarà della partita co nal Reggina Marcos. Il Perugia, dunque, non avrà uno dei suoi centrali difensivi titolari. L’argentino, diffidato, è stato ammonito. Per lui 23 presenze fino al momento. Non ci sarà neanche Aleandro Rosi, espulso durante il match. La, invece, non avrà Thiago Cionek. Per lui dopo il giallo rimediato contro il Parma scatterà la squalifica essendo in diffida.