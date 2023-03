Reggio Calabria – Nuova Piazza de Nava, Nous per Reggio chiede intervento della Procura

Di seguito la nota:degli ultimi simboli storici della città di Reggio Calabria sta per essere demolito, in barba alle regole, per fare spazio alla realizzazione di una gelida superficie marmorea che cancellerà l’originario e tutelato stile Liberty e il quasi secolo di ricordi e d’importanti avvenimenti che nel tempo si sono susseguiti, richiamando nella splendida “Piazza balconcino” la presenza di migliaia di persone. Piazza De Nava è sempre stata apprezzata più delle altre Piazze cittadine, soprattutto dai bambini e dalle mamma in dolce attesa, sia in occasione della ricorrenza delle feste Mariane, sia di tutte quelle altre manifestazioni a testimonianza dei nostri usi, costumi e tradizioni. Proprio la particolare conformazione rialzata rispetto al piano stradale del Corso Garibaldi, è meta preferita dai reggini, perchè permette a tutti di poter guardare dall’alto verso il basso. Ma il principio fondamentale su cui si basa la tutela di Piazza De Nava, ovviamente non è soltanto di natura sociale o affettiva, ma bensì, e soprattutto di natura Legislativa, poiché la Piazza è ubicata all’interno del perimetro della zona urbana di, avendo valore estetico e tradizionale, costituito dal complesso degli edifici che pur costruiti all’inizio del 900, hanno rilevante valore estetico e compositivo. La scellerata decisione dell’Amministrazione Comunale di voler demolire la storica Piazza De Nava, ha suscitato le ire di tutti i componenti e del Direttivo dell’nella persona del Presidente Antonio Vacalebre e del Segretario Pietro Marcianò, che hanno provveduto a trasmette alla Procura della Repubblica un esposto denuncia, formulato sulla scorta della convinzione che l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, non abbiano tenuto conto della valenza storica, architettonica e culturale della Piazza, violando le disposizioni di Legge che tutelano i beni culturali e paesaggistici. E a tal proposito corre l’obbligo di menzionare le fonti normative che tutelano l’area di Piazza De Nava e non solo, in primis ildal quale prende forma e sostanza giuridica il vincolo paesaggistico. L’Associazione “” ha ritenuto di dover chiedere al Procuratore Capo Dott. Giovanni Bombardieri di disporre l’immediato intervento dei competenti Organi accertatori, al fine di verificare e acclarare eventuali abusi e responsabilità in merito alla decisione di demolire Piazza De Nava. Chi è preposto a far rispettare le regole non le può eludere.