Volley Reghion, la ripartenza è tutta in salita: in riva allo Stretto arriva la

Match difficilissimo sabato 4 febbraio per le reggine contro la terza forza del campionato

Torna a giocare la B2 di pallavolo femminile. La pausa ha permesso alle varie formazioni di ricaricare le batterie in vista del girone di ritorno, che prenderà il via proprio questo weekend. La sosta ha consentito anche alla Volley Reghion di rifiatare e di provare la strategia giusta per affrontare al meglio una delle partite più difficili della stagione. Sabato 4 febbraio arriva in riva allo Stretto la terza forza del campionato, la Traina Caltanissetta, sconfitta nell’ultimo match d’andata nel confronto diretto contro la capolista Zafferana. Le siciliane proveranno a riprendere la corsa verso la promozione proprio dall’incontro in terra calabra, ma De Franco e compagne dovranno fare i conti con la classifica e proveranno a fare diventare il proprio impianto di gioco un fortino inespugnabile. La salvezza passerà soprattutto dagli scontri interni, nei quali servirà fare più punti possibili senza guardare né l’avversaria, né la sua classifica. Il roster è di quelli che potrebbe giocare brutti scherzi a chiunque e la sfida con la Traina sarà un importante banco di prova. Si giocherà al Palacolor di Pellaro, nuova sede delle partite interne della Reghion, e il via sarà dato a partire dalle ore 18.30 dalla coppia arbitrale composta da Elena Morello e Valeria Vitola.

