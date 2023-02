Reggina, Inzaghi spera in Hernani: “Valuterò sabato mattina”

“Non avremo Majer, su Hernani deciderò domani mattina. Si allena da due giorni con noi. Altrimenti c’è Liotti che ha fatto molto bene quando è stato chiamato in casa”.

Così Pippo Inzaghi alla vigilia di Reggina-Pisa ha rivelato le ultime sulle assenze in casa amaranto

“Cercheremo – ha dichiarato il tecnico – di giocare una grande partita contro una delle migliori squadre del campionato. A gennaio hanno speso tanto. Dobbiamo continuare a giocare bene, a comandare il gioco. Il nostro obiettivo è continuare a migliorare e poi a marzo ed aprile vedremo dove saremo”.

Sui nuovi acquisti: “Terranova è un giocatore pronto dal primo giorno che è arrivato per carriera ed età. Come è che Contini. Strelec e Bondo sono giovani, non dobbiamo dargli responsabilità, ma non è detto che non giochino”.

C’è anche una bella novità in casa amaranto. “Ho convocato – ha evidenziato – anche Galabinov, domani lo portiamo con noi perché ci è sempre stato vicino, è anche un uomo spogliatoio: forse farà qualche gara in Primavera per trovare la miglior condizione, ma quando tra 2-3 settimane sarà pronto ci darà una grossa mano”.