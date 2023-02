Reggina: il nuovo pullman fa ingresso al Sant’Agata (VIDEO)

Non è un mistero che avere un pullmann ufficiale sia considerata una sorta di certificazione di prestigio per molti tifosi. La Reggina, a dire il vero, non lo aveva avuto neanche negli anni d’oro.

Dopo il mezzo utilizzato durante la precedente gestione societaria, si attendeva l’arrivo di un bus della nuova proprietà. E dopo quaclhe mese è arrivato.

Qualche immagine si era già vista sui social, adesso un post della società ne ha ufficialmente annunciato l’ingresso al centro sportivo Sant’Agata.

Il pullman è amaranto, con qualche bordo bianco e l’immagine dei Bronzi di Riace sulle fiancate.