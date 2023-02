Penalizzazioni in Serie B? Reggina e Genoa, Tuttosport: “Situazioni che non c’entrano nulla, gli amaranto hanno pagato”

“I casi sono molto diversi”. Tuttosport sottolinea come non ci siano analogie tra il caso Reggina e Genoa. “Il debito del club calabrese – specifica il quotidiano torinese – è un decimo di quello rossoblu (circa 10 milioni che rappresentano il 75% del debito totale)”.

Il quotidiano torinese sottolinea una realtà che sta passando sotto traccia. Ossia che la Reggina ha ottemperato a tutte le scadenze relative alla stagione in corso.

“La Reggina – sottolinea Tuttosport – ha chiesto una ristrutturazione di tale debito all’Agenzia delle entrate e, in attesa di una risposta, è comunque in regola con i pagamenti relativi alle scadenze in attesa di quella del 16 febbraio (giusto ieri la Figc ha ratificato il posticipo di un mese delle scadenze Inps deciso in Cf, ma resta invariata per Irpef e stipendi)”.

E poi una stoccata a chi ha paragato Reggina e rossolbu:”Una situazione tra passato e presente che non c’entra nulla con la situazione del Genoa, che secondo la Covisoc, non avrebbe versato i 2,2 milioni di euro entro il 16 dicembre.