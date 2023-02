Reggio Calabria – Maria Antonietta Rositani “Testimonial” del Corso di Autodifesa per gli Alunni del Liceo Scientifico Sportivo “A. Volta”

Organizzato dal Panathlon Club di Reggio Calabria in collaborazione con il Circolo Tennis “Rocco Polimeni” e la SGS Fortitudo1903 e con il patrocinio del C.O.N.I. Calabria si è svolto un Corso di Autodifesa per le Alunne e gli Alunni di una classe dell’Istituto Scientifico Sportivo “A, Volta” di Reggio Calabria finalizzato alla “non violenza” che ha avuto come “Testimonial” la Sig.ra Maria Antonietta Rositani, vittima di un atroce atto criminale, proprio in prossimità del Centro Sportivo “Matteo Pellicone”.

Il Corso di Autodifesa era stato presentato lo scorso 25 novembre in occasione della giornata internazionale contro la violenza alle donne presso l’Aula Magna del prestigioso istituto cittadino con gli interventi della Vicepresidente del Consiglio Regionale della Calabria Prof. Giusy Princi, della Dirigente Prof. Maria Monterosso, della Prof.ssa Ilda Tripodi, della Prof.ssa Cristina Meduri, dell’Avv. Irene Pignata, dell’Avv. Maurizio Condipodero, dell’Avv. Ezio Privitera e del Prof. Riccardo Partinico.

Le lezioni di Autodifesa per gli Alunni, con tecniche di Karate, Judo e Lotta, sono state proposte da Rossella Zoccali, Iurie Ravliuc e Gabriele Mallamace Insegnanti Tecnici ed Atleti della SGS Fortitudo 1903 che hanno affiancato il Prof. Luigi Barbarello in orario curriculare ed extracurriculare e si sono concluse il 4 febbraio u.s. con la consegna degli attestati di partecipazione nel “Salone delle Vittorie” del Centro Sportivo “Matteo Pellicone”. Gli attestati sono stati firmati da Maria Antonietta Rositani in presenza delle massime autorità sportive cittadine: dell’Avv. Irene Pignata, Presidente del Panathlon di Reggio Callabria; della Prof.ssa Cristina Meduri del Liceo Scientifico Sportivo, della Dott.ssa Paola Tripodi, arbitro mondiale di Pesistica, del Prof. Giuseppe Pellicone, Presidente Onorario della FIJLKAM, dell’Avv. Maurizio Condipodero, Presidente Regionale del CONI; del Dott. Igino Postorino, Presidente Onorario del Circolo Tennis “Rocco Polimeni”, del Dott. Antonio Laganà, Consigliere nazionale del Panathlon e del Prof. Riccardo Partinico, Presidente della SGS Fortitudo 1903. Gli obiettivi educativi del Corso sono stati: far conoscere le regole delle Arti Marziali, proporre uno stile di vita corretto, educare al rispetto della persona, migliorare il controllo dell’emotività, migliorare l’autostima ed il senso di appartenenza, migliorare la forza e le capacità acrobatiche. Le Alunne e gli Alunni partecipanti hanno espresso soddisfazione per le opportunità che il loro Istituto, il Panathlon, il Circolo Tennis e la Fortitudo 1903 hanno loro offerto.