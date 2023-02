Alle ore 16.15 Palermo e Reggina vanno in campo per una partita molto importante per il cammino delle due squadre in Serie B. I rosanero, imbattuti da otto giornate, si giocano la possibilità di lanciare la forte candidatura di giocarsi la promozione ai play off e magari di insidiare il secondo posto.

Gli amaranto sono in emergenza, soprattutto a centrocampo. Hanno perso due delle ultime tre partite e sono reduci da una sessione estiva di calciomercatoi in cui il club ha ammesso di aver puntato alla sostenibilità per proseguire nel rafforzamento economico del club.

Con il vento che sembra spoingere verso la poppa palermitana, la sfida del Barbera si annuncia complicata per la squadra di Inzaghi. Anche per l’assenza dei sostenitori reggini a cui è stata vietata la trasferta.

Palermo-Reggina, le probabili formazioni

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi, Sala; Segre, Damiani, Saric; Valente, Brunori, Di Mariano. Allenatore: Corini

REGGINA (4-3-3): Contini; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Majer, Crisetig, Liotti; Canotto, Menez, Rivas. Allenatore: Inzaghi.