Reggio Calabria – All’Ic Falcomatà Archi “un nuovo anno tra innovazione e tradizione”

L’eccellenza non è un atto ma un’abitudine.

Con questa frase di Aristotele la Dirigente Scolastica dell’I.C. “Falcomatà-Archi”, Serafina Corrado, si premura di ringraziare gli studenti e le loro famiglie per aver operato una scelta che, ancora una volta, mette le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado dell’istituto Comprensivo al centro dell’attenzione nell’ambito cittadino.

L’incremento delle iscrizioni per l’anno 2023/2024, significativo soprattutto alla Scuola Secondaria di I Grado Pirandello, oltre a confermare un trend in crescita, già avviato a partire dall’anno scolastico 2016/2017, è un dato oggettivo che consolida quanto la scuola ha messo in atto fino ad oggi. Il Consiglio d’Istituto prende atto del corale e gratificante sentimento di fiducia dimostrato dalle famiglie nel confermare le iscrizioni e superare i già ottimi standard degli anni precedenti.

Il riscontro ottenuto dimostra non solo la struttura edificante della scuola e il suo ruolo di preminenza a sostegno di una spiccata identità territoriale, ma anche e soprattutto la qualità dell’offerta formativa proposta, frutto della disponibilità e della preparazione dell’intera comunità educante.

“Un grazie di cuore agli alunni e alle loro famiglie, che ci hanno ancora una volta dato fiducia nel confermare la prosecuzione del corso di studi presso le nostre scuole secondarie”, prosegue la Dirigente, “il numero degli iscritti raggiunto quest’anno ci dà la certezza di aver allineato la qualità della nostra offerta formativa con la domanda educativa delle famiglie. Negli anni, grazie al costante ed entusiasmante impegno dei nostri docenti, abbiamo acquisito la forza distintiva di una scuola improntata a valori di etica e moralità, a una progettualità finalizzata all’acquisizione e al consolidamento di competenze, all’accoglienza e all’inclusione. Grazie alle numerose sperimentazioni in atto, ci siamo dedicati a un progressivo lavoro di cura e rinnovamento di strumentazioni e strutture e di innovazione metodologica, pur senza tralasciare la tradizione. Siamo riusciti a ottenere questi risultati anche grazie alla partecipazione attiva e proattiva dei nostri alunni e delle loro famiglie e questa, ancor prima di essere un’abitudine, è un’attitudine costante e quotidiana verso il miglioramento continuo.”

“Sicuramente il successo di una scuola dipende in larga misura dalla qualità del lavoro di tutti coloro che concorrono a connotare l’eccellenza formativa dell’Istituto. Un particolare ringraziamento va, pertanto, a tutto il personale docente che si è occupato dell’orientamento, a tutti coloro che hanno coordinato le attività realizzate durante le giornate dedicate all’open Day, alla segreteria e al personale Ata che ne hanno sostenuto la complessa architettura, dimostrando così di condividere l’idea di una scuola che è una realtà operosa, innovativa e dinamica.”

Con queste sentite parole di ringraziamento non si conclude un percorso finalizzato al raggiungimento di un obiettivo, ma si apre una nuova fase che vedrà per il futuro anno scolastico un rinnovato entusiasmo rivolto al raggiungimento di nuovi traguardi.