Nervi tesissimi a Cosenza: si va subito in ritiro in vista della Reggina

Aria pesante in casa Cosenza. I cinque gol subiti ad opera del Como e l’ultimo posto in classifica hanno alimentato l’aria di contestazione verso il presidente Guarascio. Da tempo il massimo dirigente rossoblu è nel mirino della tifoseria che gli chiede di andarsene, per via di investimenti ritenuti non adeguati al contesto.

Di certo c’è che la Serie B sarebbe un patrimonio da preservare e serve fare punti. Anche da ultimi c’è ancora la possibilità di risalire la china. Serve una vittoria della svolta e farlo contro pronostico e magari nel derby con la Reggina avrebbe grande valenza.

Ci sarà poco pubblico a spingere i rossoblu, ma questo non cambia gli obiettivi della squadra di Viali. Provare a ribaltare ciò che ci si aspetta dalla partita, magari puntando su una maggiore freschezza atletica rispetto ad una Reggina che ha un’età media alta e tanti indisponibili.

La squadra è andata da subito in ritiro e preparerà la sfida agli amaranto provando a fare quadrato nel gruppo.