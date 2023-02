Naufragio migranti in Calabria: salgono a 60 le vittime. Si cercano senza sosta i dispersi

Salgono a 60 le vittime della tragedia di Cutro, nel Crotonese, dove nella mattinata di ieri un’imbarcazione proveniente dalla Turchia, stracarica di migranti, si è rovesciata, provocando il naufragio e la morte o di gran parte delle persone a bordo.

Le ricerche in mare sono proseguite per tutta la notte, con due motovedette della Guardia costiera e l’ausilio di unità del reparto aeronavale della Guardia di finanza e dei vigili del fuoco. Dalle 6 sono entrati in azione i sommozzatori della Guardia costiera e da poco è entrato in azione anche l’elicottero della Capitaneria di porto.

Altre due persone sarebbero state fermate, secondo indiscrezioni raccolte in ambienti giudiziari, con l’accusa di essere stati gli scafisti dell’imbarcazione. Le due persone che sarebbero in stato di fermo si aggiungono a quella di nazionalità turca già bloccata, con la stessa accusa, nella giornata di ieri.