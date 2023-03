Cosenza-Reggina, Inzaghi: “Oggi sono arrabbiato. Non possiamo perdere queste partite”

Una sconfitta incredibile quella della Reggina a Cosenza. Una beffa in rimonta dal 90′ in avanti, ma evidentemente propiziata da una prestazione non all’altezza degli amaranto

“Stasera – ha dichiarato Pippo Inzaghi – sono molto arrabbiato, perché abbiamo preso gol evitabili con superiorità numerica in area. Faccio fatica a digerire questa sconfitta. Era una partita finita. Dispiace per i nostri tifosi perché ormai é andata Altre sconfitte erano state immeritate, oggi si doveva fare meglio”.

E sulle scelte tattiche: “Abbiamo cercato di mettere un difensore in più per contrastare i loro due attaccanti. Dobbiamo crescere, queste sconfitte fanno male. Questa squadra che vuole sognare e andare ai play off non vuole perdere terreno. Il Cosenza ha meritato la vittoria”.

Sul mandato ingresso di Menez: “Era stato ammonito, non volevo rischiarlo. In quel momento poi ci serviva un centravanti. Hernani ha sentito male al flessore”.