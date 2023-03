“É stata una partita dominata fino al 90′. Devi stare attento in ogni secondo”.

Cosí Gabriele Gori, al termine di Cosenza-Reggina, ha commentato la sfida del San Vito Marulla clamorosamente persa dalla Reggina in pieno recupero.

Gol e non esultanza per lui da ex. “Sono – ha dichiarato – molto legato a Cosenza, perché mi hanno aiutato in un momento difficile. Fare gol é stato emozionante e dispiace per aver perso”.