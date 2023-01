Tuia, Viola, Ionita e La Mantia: Taibi spiega perché non sono arrivati alla Reggina

La Reggina ha chiuso il mercato di gennaio con gli arrivi di Contini in porta, Terranova in difesa, Bondo a centrocampo e Strelec in attacco.

Nomi diversi da quelli altisonanti che si erano sentiti durante il mercato.

Taibi, pur soddisfatto di chi è arrivato per le qualità che portano in dote, ha spiegato ai microfoni di Video Touring perché i big sono saltati.

“Tuia – ha evidenziato il ds – non è arrivato perché il Lecce non l’ha ceduto. La Spal ha fatto muro su La Mantia e sarebbe stata un’operazione che avrebbe avuto spese esorbitanti. Il discorso di Viola era diverso e più articolato perché aveva un contratto importante con il Cagliari. Avremmo caricato di più le spese della società. Il ragazzo sarebbe venuto volentieri. E anche se se si vogliono non è detto che i matrimoni si possono fare. Non è comunque detto che questo non possa avvenire a giugno”.

Chi oggi era praticamente amaranto era una vecchia conoscenza di Inzaghi: “Con il procuratore di Ionita abbiamo parlato tre ore. Il ragazzo voleva venire con Inzaghi. Avevamo l’accordo. Non arrivava la risposta. Se io chiamo qualcuno per venire a Reggio deve venire di corsa. Io l’ho aspettato fino alle 19, poi devo anche guardarmi intorno. Non so se il mister è riuscito a parlarci e poi forse anche il Pisa aveva l’intenzione di fare uno scambio con il Modena.