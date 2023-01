Sudtirol-Reggina, per Inzaghi ko duro da mandare giù: “Non si può perdere non subendo nulla”

“Sapevamo che il Sudtirol non era quello dell’andata. Lo dice la classifica. Oggi, però, ci troviamo a ripeterci. La partita l’abbiamo avuta sempre in mano, perché se guardiamo tiri in porta e possesso palla la partita l’abbiamo dominata. Bravi loro a sfruttare un tiro in porta ed un calcio d’angolo. Avevamo la sensazione di poterla vincere, ma non dovevamo perderla senza che il nostro portiere abbia toccato palla”.

Così Pippo Inzaghi al termine di Sudtirol-Reggina ha commentato l’immeritata sconfitta degli amaranto a Bolzano.

“Nella prima mezz’ora – ha evidenziato – abbiamo spinto tanto. Il secondo tempo è stato equilibrato. Non abbiamo mai subito.Nel secondo tempo c’è stato solo il corner a loro favore. Non meritavamo di perderla. Onore a loro”.

E sul futuro: “Dobbiamo lavorare sulla concretezza. Abbiamo perso partite tutte uguali. Dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista. La B è complicata e come dicono i risultati si fa fatica su tutti i campi. Abbiamo una classifia inspereata, giochiamo un ottimo calcio, ma dobbiamo diventare più concreti. Non si possono perdere partite non subendo nulla”.