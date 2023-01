Sudtirol-Reggina, Crisetig: “Mi preoccuperei di più se perdessimo le partite senza creare niente”

“Abbiamo cercato di fare la partita che avevamo preparato. Ci siamo riusciti, ma se non riusciamo a finalizzare le occasioni si lasciano punti in giro come oggi. Ed è un peccato, però mi preoccuperei di più se perdessimo le partite senza creare niente”.

Così Lorenzo Crisetig ha raccontato le sensazioni in casa amaranto. Non è facile descrivere quello che sia mancato agli amaranto per evitare la sconfitta. “Si può chiamare – ha spiegato Crisetig – cattiveria, cinismo, voglia di fare di più. Non so quale sia la parola corretta, però la partita di oggi ci ha visto proporre il nostro modo di giocare e la strada è giusta per mettere in difficoltà chiunque”.