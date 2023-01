Serie B, Novellino: “Frosinone gioca meglio di tutti, la Reggina ha rallentato”

Walter Alfredo Novellino è stato per anni uno dei grandi specialisti della Serie B. Le squadre che lo sceglievano ed avevano un progetto ambizioso avevano la garanzia di lottare per ottenere la promozione e spesso ci riuscivano.

Un percorso quasi netto, interrotto proprio nella stagione 2009-2010. Quella in cui Lillo Foti lo scelse per riportare nella massima serie proprio la sua Reggina. Gli amaranto si presentarono ai nastri di partenza di quel campionato con una rosa stellare. Le cose andarono, però, diversamente da come ci si aspettava: la squadra si salvò all’ultima giornata e dopo aver cambiato due volte allenatore (prima Iaconi e poi Breda).

Sul campionato attuale, invece, Novellino è stato chiamato a dare un parere nell’ambito di un’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb. “La Reggina – ha dichiarato -ha rallentato, il Genoa si sta riproponendo. Bravo Gilardino a gestire la fase di non possesso. Il Frosinone gioca meglio di tutti, grande merito di Angelozzi”.

Poi un passaggio su squadre che forse sono più indietro di quanto non ci si aspettasse. “Il Benevento – ha dichiarato- è una grande società, a Cagliari c’è un uomo di esperienza. In Italia si guarda l’età e non ciò che si è fatto, Ranieri è uno che ha l’esperienza giusta per fare bene. Ho visto il Palermo a Perugia: nel primo tempo non mi è piaciuto; nel secondo tempo Corini ha corretto qualcosa. Ma il Perugia ha trovato il modo giusto per uscire da questa spiacevole situazione”.