Evade da domiciliari per visitare parenti in provincia di Reggio Calabria: arrestato

Nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari perché indagato per una rapina in un centro scommesse, un uomo è evaso per andare a trovare i familiari in provincia di Reggio Calabria.

Accade a Fisciano, nel Salernitano, dove un 32enne era ristretto nella propria abitazione poiché indagato per una rapina di 10mila euro, avvenuta a settembre dello scorso anno, ai danni del gestore di un centro scommesse del comune salernitano della Valle dell’Irno.

I carabinieri della locale Stazione hanno eseguito, adesso, nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Nocera Inferiore su richiesta della procura, per evasione dai domiciliari. (AGI)