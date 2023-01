Reggina-Ternana: Rocchi bacchetta l’arbitro Piccinini e il var Abisso, il gol di Canotto era regolare

Si è parlato anche di Reggina-Ternana nell’incontro in videochat tra il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi e gli allenatori di Serie A. Della vicenda ne ha parlato il Corriere dello Sport.

In particolare si è tenuta una discussione relativa al gol annullato agli amaranto. Quello in cui Canotto si è involato solo davanti al portiere Iannarilli, dopo un maldestro tentativo di rinvio di Mantovani in chiusura.

Qualcuno, tra cui il direttore di gara ed il Var, aveva ritenuto che la svirgolata non fosse una giocata. L’attaccante amaranto partiva in fuorigioco ma, di fatto, l’azione volontaria del difensore umbro lo rimetteva in posizione regolare.

La svirgolata è una giocata. Non ci sono dubbi e lo ha detto il capo degli arbitri italiani. “Abbiamo fatto – ha detto Rocchi – due errori”. Il gol annullato sarebbe potuto costare caro alla Reggina, ma il gol di Fabbian ha evitato l’ennesima beffa.

Il direttore di gara era Piccini di Forli, ultimo a prendere la decisione dopo visione al monitor. A richiamare la sua attenzione era stato Abisso al Var. Il gol in un primo momento era stato convalidato. E se il designatore degli arbitri ritiene che quello sia stato un doppio errore non si fatica a ritenere una doppia bacchettata la sue parole.