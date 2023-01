Bologna – Giovane muore in incidente in moto, proveniva dalla Calabria

Incidente mortale ieri sera in via del Tuscolano, a Bologna. Intorno alle 21.15 una moto stava percorrendo la via del quartiere Navile, quando si è schiantata contro un’auto in sosta all’altezza del numero 22.

Alla guida c’era un 25enne italiano, morto nella notte in ospedale. La vittima si chiamava Andrea Trocasio, era nato a Lamezia Terme ed era residente a Feroleto Antico (Catanzaro), ma viveva a Bologna.