Reggina-Ternana, Cardona: “Le partite ora saranno tutte così, questa vittoria è fondamentale”

“Le partite saranno tutte così. La Reggina si deve abituare questo tipo di partite. Con la Spal è stata anche peggio. La squadra ha mancato un carattere e un orgoglio incredibile. Oggi è una vittoria, secondo me importantissima, ma principalmente per un atteggiamento psicologico. Grande merito va ad Inzaghi e a tutto lo staff che hanno fatto delle sostituzioni impeccabili. La prestazione straordinaria ha un valore importantissimo sotto l’aspetto psicologico”.

Lo ha dichiarato il presidente della Reggina Marcello Cardona ai microfoni di Radio Antenna Febea.

Gli amaranto hanno vinto nonostante un gol annullato molto discutibile dopo revisione al monitor VAR. “Bisogna accettare- ha detto Cardoina – come vanno le cose. Serve portare una reazione psicologica in modo forte ed importante. Oggi è una vittoria fondamentale per il nostro campionato”.