Reggina-Spal, Inzaghi: “Abbiamo fatto 30 tiri in porta, poco da rimproverare quando perdi così”

“Quando si fanno 30 tiri in porta, c’è poco da rimproverare alla squadra. Il nostro portiere non ha toccato la palla e perdimao con un autogol. Dobbiamo migliorare nella mira, perché in una partita così ci sarebbe stato stretto anche il pareggio. Abbiamo una classifica ottimale. Chi ha giocato ha fatto bene. Accettiamo la sconfitta, ma il nostro percorso è positivo e sarà fondamentale tornare a vincere in casa”.

Così Pippo Inzaghi, al termine di Reggina-Spal, ha commentato la sconfitta subita in casa. “Penso – ha proseguito il tecnico – che questa squadra stia facendo benissimo e ci prendiamo questa sconfitta immeritata”.

Il tecnico ha messo davanti la prestazione ad ogni puntualizzazione sul fatto che si potesse fare di più sul piano delle scelte.

Nel finale si è visto una squadra con tante punte pesanti in campo.

“Cerchiamo – ha detto Inzaghi – di sfruttare tutti i giocatori che abbiamo quando stanno bene. Santander è tornato ad allenarsi per due settimane consecutive, speriamo possa trovare la condizione per giocare dall’inizio”.