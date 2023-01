Reggina-Spal, De Rossi: “Meritavamo di vincere, loro non di perdere. Ho chiesto scusa a Pippo per il casino in panchina”

“A Inzaghi ho fatto complimenti e gli ho chieso scusa se in panchina è stato fatto un po’ di casino. Lui era tranquillissimo. La Reggina non meritava di perdere, ma noi meritavamo di vincere. Per quello che abbiamo messo in campo, penso che fino al gol la partita era stata equilibrata. Alfonso ha parato importanti, poi dopo aver fatto gol ci siamo abbassati tanto e abbiamo puntato sull’ignoranza. Ho fatto i complimenti al mio portiere e a tutti quanti”.

Così Daniele De Rossi ha commentato la vittoria della sua Spal al Granillo di Reggio Calabria.

Gli emiliani hanno dimostrato di essere bravi a costruire dal basso. “Nelle nostre altre partite – ha ricordato il tecnico – abbiamo palleggiato anche di più. La Reggina è stata la squadra che ci ha pressato meglio. La Reggina mi ha impressionato per la preparazione della parttia da parte di Pippo, ma anche per giocatori come Rivas, Menez, Fabbian, Majer, Hernani. Sono giocatori di Serie A”.