Reggina, Inzaghi: “Spal vale più della sua classifica”. Recuperato Santander, ma c’è una nuova indisponibilità

Una conferenza importante quella di Filippo Inzaghi arrivata alla vigilia del match con la Spal. La Reggina vuole farsi trovare pronta e lo farà senza Pierozzi squalificato. La brutta notizia è che non sarà della partita neanche uno dei suoi potenziali sostituti, cioè Thiago Cionek.

Nel giorno in cui Ravaglia ha salutato la Reggina per giocare di più ed a Reggio è arrivato Contini, Inzaghi non ha voluto parlare del calciomercato ancora aperto. Ha praticamente invitato a fare riferimento alle parole di Massimo Taibi arrivate nelle ultime ore.

Tra i probelmi dell’attualità c’è la forza dell’avversario. “La Spal – ha spiegato il tecnico – ha una classifica che non riespecchia il suo valore”.

Si amplia la scelta in attacco. Quantomeno a partita in corso. “Santander – ha spiegato l’allenatore – si sta alelnadno con continuità, ha smaltito i suoi problemi fisici. Potrà sfuttare l’occasione quando gli capiterà”.

Candidati a sostituire Pierozzi restano, dunque, Bouah e Loiacono. In porta, invece, toccherà a Colombi. Inzaghi ha avuto parole di incoraggiamento per Roberto Cevoli, ex allenatore della Reggina che ha subito un malore.