Confcommercio Reggio Calabria: parte l’intesa con l’Ente Nazionale per il Microcredito

Confcommercio Reggio Calabria mette in campo due nuovi strumenti rivolti sia alle imprese già attive sia le nuove realtà imprenditoriali: finanziamenti agevolati da 25mila euro garantiti dal Fondo PMI; Microcredito, fino a 50 mila euro, per avviare nuovi progetti imprenditoriali.

La possibilità di sfruttare questi nuovi percorsi per le aziende reggine è data, da un lato, dal potenziamento delle attività del Consorzio Fidi Confcommercio, dall’altro, dalla nuova importante collaborazione operativa avviata con l’Ente Nazionale per il Microcredito.

L’intesa che riguarda il settore del credito a 360 gradi è stata fortemente voluta dal Presidente Confcommercio Lorenzo Labate e seguita nei passaggi operativi dal Direttore generale Fabio Giubilo, dal referente territoriale Ente Nazionale Microcredito Roberto Messina e dal Direttore del Cofidi Giuseppe Calabrò. Va nella direzione di offrire strumenti utili ad affrontare il momento di crisi, recuperando liquidità necessaria ed evitare che, disattendendo gli impegni economici correnti, si venga segnalati in un sistema che non consentirebbe di accedere ad aiuti finanziari in futuro.

Per il Direttore del Cofidi Giuseppe Calabrò “il nuovo strumento di finanziamento consente alle Aziende già esistenti e “bancabili” l’accesso facilitato a finanziamenti a partire 25.000€, con durata massima del prestito fino a 160 mesi e tassi vantaggiosi, controgarantiti fino al 90% dal Cofidi grazie allo specifico Fondo di Garanzia PMI. Questa linea di finanziamento molto snella si affianca a strumenti finanziari più articolati, sempre gestiti dal Cofidi, di supporto alle imprese nell’accesso al credito a condizioni sostenibili e possibili sfruttando la piattaforma MCC”.

La nuova importante collaborazione con l’Ente Nazionale per il Microcredito e l’attivazione di un canale consulenziale dedicato è invece una strada utile a dare sostegno anche ai