Mercato Reggina: strategie chiare, 3 missioni per Taibi

La partita contro il Sudtirol per la Reggina ha rappresentato la conferma che qualcosa deve essere fatto per rafforzare la rosa. Soprattutto se si considera che le cessioni di Santander e Giraudo hanno limitato le rotazioni e, al momento, Ricci e Camporese saranno fuori per qualche settimana causa infortunio.

La Reggina mira ad avere a disposizione almeno due caselle over. Le partenze del paraguagio e del terzino sinistro hanno portato a 18 i calciatori non under in gruppo, compresi Galabinov e Obi.

Il nigeriano, considerate le condizioni fisiche, potrebbe andare fuori lista. Con la partenza di Loiacono, richiesto in Serie C, si arriverebbe all’obiettivo. Questo aprirebbe lo spazio per i tre tasselli che la Reggina punta a dare ad Inzaghi: un difensore centrale, una mezzala e un attaccante.

Il preselto per la difesa è Tuia. L’ostacolo si chiama Lecce che vorrebbbe tenere il calciatore. Il contratto in scadenza tra sei mesi, però, lascia intendere che potrebbe essere nell’interesse di tutti agevolare la trattativa. L’incastro finale potrebbe essere l’acquisto di un sostituto da parte dei salentini.

A centrocampo la soluzione è anche quella più opportuna. Nicolas Viola è un calciatore molto stimato da Inzaghi, a Benevento insieme hanno fatto faville e lo considera una mezzala sinistra. Si tratta, come più volte detto, di un giocatore bandiera. La sensazione è che alla fine l’operazione si farà. A sbloccarla come potrebbe essere un accordo tra il Cagliari e il diretto interessato, legati al momento da un contratto fino a giugno 2024.

Per l’attacco, in questo momento, la Reggina sembra aver virato con decisione sull’idea di prendere un centravanti vero forte fisicamente. Come ha scritto Alfredo Pedullà la Reggina starebbe insistendo per Andrea La Mantia. La Spal non lo vuole cedere, ma il calciatore gradirebbe giocarsi le sue carte a Reggio Calabria. Il tempo stringe e l’evoluzione delle cose diventerà ogni ora più semplice da prevedere.