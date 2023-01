Mercato Reggina: definito un acquisto, si prova a chiudere per altri due. C’è una partenza

La Reggina è attiva sul mercato sia in entrata che in uscita. Alle ore 20 si chiuderanno i battenti della sessione invernale. Gli amaranto avevano necessità di un difensore che ampliasse la scelta di Inzaghi nel reparto centrale. Si tratterà di Emanuele Terranova.

Il calciatore firmerà un contratto fino al 30 giugno 2024. Per il classe 1987 è stata decisiva la volontà del diretto interessato che dopo il campionato vinto a Bari ha trovato poco spazio con i galletti dopo la promozione.

Si tratta di un giocatore avanti negli anni, ma è ancora integro e arriva come alternativa dei vari Cionek, Camporese e Gagliolo.

La Reggina avrebbe 19 over in squadra con Terranova, ma la situazione tornerebbe in pari considerando Obi fuori dalla lista in virtù delle sue condizioni fisiche.

Un’altra casella potrebbe liberarsi con un’eventuale cessione di Loiacono. Altrimenti ci sarebbe da tenere qualcuno fuori lista.

Anche perché gli amaranto sembrano intenzionati a continuare a puntare su calciatori over anche per centrocampo attacco. Il nome nuovo per la mediana è quello di Ionita.

Il calciatore lascerebbe Pisa per raggiungere Reggio Calabria. Di incontri in corso ne parla Alfredo Pedullà.

Attenzione all’attacco. Il club amarnato ha puntato l’austriaco Pink. Il classe 1991 ha realizzato 12 gol in 16 presenze nella massima serie in patria. Gioca oggi nel Klangfurt. Dell’interessse ne parla la Gazzetta del Sud.

Gli amaranto potrebbero, però, anche puntare un esterno offensivo. Ci sono discorsi con l’Ascoli per Bidaoui.

Agostinelli, intanto, lascerà la Reggina per andare a Cosenza.