L’ex Messina e Crotone Cuoghi: “Frosinone e Reggina non eccezionali, devono ancora avere la crisi crisi”

Stefano Cuoghi, in un’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb, ha parlato del campionato di Serie B.

Lo ha fatto da osservatore con un occhio di riguardo verso il Pisa, squadra in cui ha giocato ed ha anche allenato.

Cuoghi, tra l’altro, oltre ad aver allenato il Messina, era sulla panchina del Crotone in quel clamoroso 2-1 con cui la Reggina ribaltò l’1-0 dei padroni di casa, con due gol nei minuti di recupero (Bogdani e Casale). Era la stagione 2001-2002.

“Io – si legge nel virgolettato di riportato da Tmw- credo che davanti ci siano delle buone squadre, ma non eccezionali, e in più Frosinone e Reggina devono ancora avere il periodo di crisi che c’è in ogni campionato. Il Pisa ha tutte le qualità per arrivare fino in fondo”.