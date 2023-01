Maltratta e minaccia ex convivente e familiari, ai domiciliari 32enne

In data odierna, personale del Commissariato di P.S. di Catanzaro Lido ha eseguito un’ordinanza con cui il G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha disposto, a carico di un uomo di 32 anni, la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di maltrattamenti in famiglia.

L’ipotesi accusatoria è che l’indagato avrebbe maltrattato la propria giovane convivente, sia durante la convivenza che dopo la sua interruzione, mediante ripetute minacce, ingiurie ed aggressioni fisiche, percuotendola anche dinanzi alla figlia in tenerissima età, per un periodo che va dal 2018 ad oggi.

Le ingiurie sarebbero state rivolte anche nei confronti dei familiari della persona offesa, e le minacce, oltre che nei confronti della stessa, sarebbero state rivolte anche contro una terza persona, di sesso maschile, ritenuto responsabile di intrattenere una relazione con la donna.

In un’occasione, l’indagato avrebbe perpetrato un’aggressione nei confronti del suocero, che riteneva reo di un’eccessiva intromissione nella vita privata della coppia.

Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.