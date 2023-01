Da Reggio Calabria e con la Reggina nel cuore: parla Alessio Praticò, attore emegente del panorama nazionale (VIDEO)

Gli amanti della Serie Boris avranno già visto l’edizione numero 4. Difficilmente gli sarà sfuggito quel “Forza Reggina” urlato da uno dei personaggi di una produzione che è quasi un fenomeno cult.

L’accento, seppur calabro, non era propriamente reggino. Ma era forse l’unico particolare recitato nell’urlo di uno che l’amaranto non ha mai fatto mistero di averlo nel cuore. In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, nel giugno 2022, manifestava la sua ansia per il futuro del club, quando ancora non si era concretizzato il salvataggio firmato da Felice Saladini.

Lui è Alessio Praticò. Uno dei talenti emergenti del cinema nazionale. Nelle ultime ore è stato protagonista del video di auguri per i 109 anni del club amaranto.

Nato a Reggio Calabria l’8 maggio del 1986, si è laureato in Architettura alla Mediterranea e nel 2010 ha fatto ingresso alla Scuola del Teatro Stabile di Genova.

E allora ecco la sua intervista in cui parla di Reggio Calabriae della sua passione per la Reggina, vissuta come tanti reggini fuori sede.