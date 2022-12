Reggina-Viola: è la volta buona? Pippo Inzaghi e la “lista” approvano

“Certi amori non fiscono…”. In questi casi è la citazione di una canzone di Antonello Venditti torna sempre attuale. A fare dei “giri immensi” stavolta è soprattutto il binomio Inzaghi-Nicolas Viola, dato che l’amore tra il centrocampista di Taurianova e la maglia amaranto non è mai finito.

Nei prossimi giorni la pista potrebbe farsi caldissima. Il centrocampista gioca poco a Cagliari e può tornare alla Reggina senza occupare un posto nella casella over. Si tratta, infatti, di un giocatore bandiera, essendo cresciuto al Sant’Agata, e il caso Lucarelli a Parma di qualche anno fa cancella i dubbi sulla matricola cambiata dopo il fallimento.

Da tempi si parla di un possibile ritorno di Nicolas Viola a Reggio Calabria. Stavolta sembra essere quella buona, poiché c’è un allenatore che lo vorrebbe fortemente. A Benevento hanno scritto record su record e un mancino come il suo, con calci di punizione e calci piazzati annessi, è una cosa che farebbe molto comodo alla proposta offensiva amaranto.

Il suo arrivo non cancellerebbe la possibilità di prendere un sostituto di Obi, qualora le condizioni del nigeriano fossero tali da non renderlo arruolabile entro poche settimane dall’inizio del 2023. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni.