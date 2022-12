Violento incidente stradale in Calabria: grave un minore

Violento incidente stradale in Calabria. Grazie solo ad un dissipatore d’urto che si è evitata la strage: sette persone si sono salvate, tutte provenienti da Bagnara Calabria e dirette in Germania. Il sinistro si è verificato alle porte di Mormanno, in località Laghetto di Pantano. Sul posto squadre Anas e Polizia stradale e i vigili del fuoco del Distaccamento di Castrovillari, che hanno provveduto ad estrarre i feriti dalle lamiere.

È seguito il ricovero presso gli ospedali di Castrovillari e Cosenza. Particolarmente grave la situazione di un minore che, nella dinamica del sinistro, che è in fase di accertamento, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo della monovolume.