Reggina, Inzaghi: “Se penso al 20 luglio, oggi dobbiamo essere felici. Per Menez mi sono preoccupato”

“Se guardo i numeri della gara: 13 tirti a 4, abbiamo fatto molto. Se penso dove eravamo il 20 luglio e guardiamo dove siamo oggi dobbiamo essere molto felici. Ringraziare questa società e questi calciatori che stanno facendo sì che sia bello vederci giocare. Dobbiamo fare bene ad Ascoli per chiudere bene questo girone d’andata”.

Così Pippo Inzaghi ha commentato ai microfoni di Radio Antenna Febea ha commentato il pareggio tra Reggina e Bari.

A fine primo tempo il tecnico amaranto ha dovuto sostituire Menez a causa di un capogiro. “Per Menez – ha spiegato l’allenatore – mi sono preoccupato, perché stava tendeva a svenire. Mi ha detto il dottore che sta bene, tra poco lo chiamerò”.

Poi in conferenza stampa ha aggiunto: “Anche al primo attacco del campionato capita di non far gol. Caprile ha fatto un miracolo nel primo tempo, il nostro portiere non è stato neanche impegnato. Meritavamo di vincerla, però quando non fai gol rischi di perderla nel finale”.