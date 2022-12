AMA Calabria, l’estro e l’eleganza del trio Rea, Moriconi, Bandini conquista Caulonia

Musica senza confini, senza limiti. Potrebbe apparire un concetto astratto, se non impossibile, ma la buona musica non conosce frontiere. A confermarlo, in un concerto tenutosi ieri sera all’Auditorium Casa della Pace ‘Angelo Frammartino’ di Caulonia, un trio che ha scritto pagine indelebili della canzone italiana: Danilo Rea, Massimo Moriconi ed Ellade Bandini, nel loro nuovo progetto. Lo spettacolo è stato organizzato da AMA Calabria, diretta da Francescantonio Pollice, e sostenuto dal Ministero della Cultura – Direzione Generale dello Spettacolo e dalla Regione Calabria nell’ambito del progetto Calabria Straordinaria.

Rea, al pianoforte, Moriconi, al contrabbasso, e Bandini, alla batteria, ‘affamati’ di musica e sempre alla ricerca di nuovi approdi musicali, nel corso della loro carriera si sono sempre distinti per le continue collaborazioni con grandi nomi del nostro panorama ‘leggero’, uno su tutti Mina. Il trio ha partecipato a numerose sessioni di registrazione della ‘tigre di Cremona’, e l’affetto che nutrono per lei è riversato nelle canzoni che vivono all’interno del concerto, arricchendoli di arrangiamenti jazz a loro cari.

I brani sono tutti arricchiti di una luce nuova, che produce una gioia creativa determinata dalla loro passione per il repertorio di Mina, ma con i quali attraversano territori diversi. Ogni esecuzione diventa un medley, o forse sarebbe più giusto pensare a delle piccole suite composte da un tema principale, che vivono di accenni di canzoni inattese, a volte appena percepite dal pubblico per la loro brevità.

Succede che in apertura di serata ‘Grande, grande, grande’, di Mina, si ‘trasformi’ lentamente ne ‘Il tempo di morire’, di Lucio Battisti, e che al suo interno faccia risuonare l’eco del riff di ‘Layla’, di Derek & The Dominos. Un modo di fare musica spontaneo, mai fine a sé stesso, in cui Rea e Moriconi si affidano alle improvvisazioni, materia prima del jazz. Al loro fianco Ellade Bandini ‘fornisce’ il ritmo, assecondando gli amici dei quali conosce alla perfezione i loro umori musicali.

La continua fusione di suoni e di invenzioni esalta l’evidente affiatamento dei musicisti che hanno vissuto in prima persona quei brani. Si lasciano andare a una incandescente esecuzione di tre brani di Mina. ‘Io e te da soli’, ‘Amor mio’ e ‘Insieme’, in un continuum entusiasmante, virando sulle note di ‘Sally’, di Vasco Rossi, per poi tornare alla loro passione per Mina con ‘La banda’ e concludendo con una esecuzione da brividi di ‘A mano a mano’ di Riccardo Cocciante, eseguita da Rino Gaetano durante il Q-Concert, vissuto in prima persona da Danilo Rea, allora giovane componente dei New Perigeo. Quest’ultima è stata un’autentica improvvisazione di un brano mai suonato prima d’ora. Il pubblico gradisce e risponde con un interminabile applauso.

Danilo Rea, Massimo Moriconi ed Ellade Bandini, tra una performance e l’altra si fermano, scherzano tra loro, raccontano curiosi aneddoti delle loro carriere. Il pianista e il contrabbassista, in maniera goliardica, chiedono al loro compagno che un suo assolo ispiri l’esecuzione del prossimo brano da eseguire. Il ‘batterista d’Italia’ non si fa pregare e li ‘spinge’ a suonare ‘Tintarella di luna’, sempre di Mina, ‘Oh, che sarà’, di Fiorella Mannoia durante la quale si percepisce un breve accenno di ‘Summertime’, di George Gershwin, da parte di Moriconi.

L’eleganza di Danilo Rea, la perfezione di Moriconi e l’estro di Ellade Bandini sono il collante vincente di un concerto in cui ogni nota crea emozioni vive. Una perfetta simbiosi musicale che, nel bis, vive l’ultimo momento dal respiro internazionale: i tre musicisti riescono a far convivere i Coldplay, Elton John e Michel Petrucciani. Il finale riassume una intensità profonda, mista ad una sana voglia di musica, che il pubblico ha goduto per tutta l’esibizione dell’intera serata, tributando ai musicisti una standing ovation. Con questo concerto Danilo Rea, Massimo Moriconi ed Ellade Bandini hanno scritto l’ennesima pagina di grande musica.

AMA Calabria saluterà il 2022 il 27 e il 28 dicembre, conil tradizionale concerto gospel che vedrà esibirsi Eric Waddell & The Abundant Life Singers rispettivamente all’Auditorium Casa della Pace ‘Angelo Frammartino’ di Caulonia e al Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme.

I biglietti degli spettacoli potranno essere acquistati presso le biglietterie dell’Auditorium Casa della Pace di Caulonia e del Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia, oppure on line consultando il sito www.amaeventi.org, per l’acquisto on line. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria AMA Calabria ai numeri telefonici 0961.741241 e 389.0670191 o contattandoci alla mail info@amacalabria.org