Reggina: il momento di addobbare il Granillo e i tifosi si mobilitano per una nuova iniziativa

8 dicembre. Non una data qualsiasi. Il giorno in cui, tradizionalmente, le case vengono addobatte per le feste natalizie. E, per certi versi, sarà una data cruciale anche per la Reggina per la quale il Granillo dovrà vestirsi a festa.

Contro i ciociari ci si aspetta tanto amaranto sugli spalti. Sarebbe opportuno che tutti portassero una bandiera per regalare una cornice che è tipica dei grandi eventi. Perché questo è la sfida tra gli amaranto di Pippo Inzaghi e i ciociari di Fabio Grosso. Due campioni del Mondo, condottieri delle squadre che, fino ad ora, hanno messo in fila tutte le altre.

La Reggina proverà far valere il fattore campo. Lo farà con l’aiuto dei propri tifosi. I sostenitori amaranto si stanno spontaneamente organizzando per “scortare” il pullman dal centro sportivo Sant’Agata allo stadio Oreste Granillo.

A partire da via delle Industrie, lungo il tragitto (soprattutto sul viale Calabria), il mezzo transiterà in mezzo alla marea amaranto, ricevendo l’incitamento di centinaia di tifosi. L’appuuntamento è fissato alle ore 13.15. Si attende che siano resi i noti i dettagli.