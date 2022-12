Reggina-Frosinone, Saladini: “Continuiamo a sorridere, sono orgoglioso di questi ragazzi. Presto per parlare di mercato”

“Sono sempre sorridente, perché quello che i ragazzi stanno facendo mi riempie di gioia”. Lo ha detto Felice Saladini ai microfoni di Radio Antenna Febea, al termine di Reggina-Frosinone.

Gli amarnato hanno perso male nella sfida casalinga. “Onore – ha detto il patron amaranto – al Frosinone che ha meritato la vittoria. Il campionato è molto lungo. Sono orgoglioso di quello che Reggio >Calabria ci sta dando. Abbiamo un grupo strepitoso. Ci possono stare degli incidenti di percorso. Sono superorgoglioso di quello che sta costruendo mister Inzaghi”.

Inevitabile uno sguardo al mercato. “Per il mercato di gennaio – ha spiegato – è ancora presto. Con una squadra così è ancora presto per parlarne. Faremo le opportune valutazioni. Come imprenditore devo pensare a superaer i problemi economici del campionato, per costruire un club che sia solido.

E poi una battuta su alcune dichiarazioni di Ciro Immobile. “Le parole di Immobile – ha detto Saladini – devono renderci orgogliosi. Continua ad essere un orgoglio aver fatto parte di questo risultato. Fino ad oggi abbiamo fatto un grande risultato”.