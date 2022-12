“C’era bisogno di alzare il livello della prestazione per uscire da questo campo con tre punti importanti. Faccio i complimenti all’avversario per il corso che ha fatto fino ad ora”.

Così Fabio Grosso, al termine di Reggina-Frosinone, ha commentato la vittoria ottenuta al Granillo. “Vincere in questa maniera ha grande peso. Per noi è determinante tenere i piedi per terra, perché in questo campionato le difficoltà sono dietro l’angolo. Devi sempre ricaricare le pile e ripartire”.