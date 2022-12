Reggina, Crisetig: “Alla lunga saremo tutti importanti. Mercato? Penso solo alle prossime due partite”

“Siamo un bel gruppo, tutti si sentono parte di qualcosa di importante. Abbiamo un obiettivo comune. C’è chi giocherà di più e chi di meno. Alla lunga tutti saremo importante”.

Lo ha dichiarato Lorenzo Crisetig intervenendo ai microfoni di Radio Touring. Dopo tante esclusioni ha ritrovato una maglia da titolare a Brescia, ma la concorrenza quest’anno è decisamente più alta.

Inevitabile chiederssi se un giocatore così importante, con un minutaggio elevati, stia pensando ad una soluzione alternativa nel mercato di gennaio. “In questo momento – ha spiegato Crisertig – siamo concentrati sulle prossime due partite. Non pensiamo a niente, al di là di quelle che possono essere le voci”.

La Reggina nonostante una partenza in ritardo sta andando forte. “Partendo tardi – ha spiegato Crisetig – sapevamo che avremmo incontrato delle difficoltà. Siamo stati bravi a dare sempre il massimo e a non mollare mai un centimetro quando le cose non andavano bene. I momenti difficili ci sono sempre, arrivano e fanno parte del calcio. Quando però c’è voglia di mettersi in discussione e allenarsi al massimo, i risultati vengono”.

Quest’anno la Reggina sta avendo un tifo fuori dell’ordinario. “Avere un pubblico come quello di Reggio Calabria – ha spiegato Crisetig – ci dà forza”.

La Reggin a Como si è rialzata dopo il brutto ko casalingo contro la capolista. “Il Frosinone – ha spiegato Crisetig – è un’ottima squadra. Una di quelle che gioca meglio, però la partita è stata equilibrata, condizionata dagli episodi ed anche se il risultato non dice lo stesso”.

La Reggina affronterà il Bari senza Gagliolo. “Riccardo – ha evidenziato Crisetig – è un grande difensore. Chi giocherà al suo posto si farà sicuramente trovare pronto come hanno dimostrato gli altri quando hanno giocato”.