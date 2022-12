Reggina-Bari: subito verso il sold out il settore ospiti, sono bastate poche ore

Non deludono i tifosi del Bari. I sostenitori della squadra biancorossa arriveranno in massa a Reggio Calabria. Polverizzati in un paio d’ore i 1100 biglietti del settore ospiti. Alle ore 14.15 ne mancavano solo un centinaio,. Il gemellaggio tra le due tifoserie autorizza a credere che dalla Puglia anche altri tifosi si metteranno in viaggio verso Reggio Calabria.

Questo farà si che si potrebbe superare tranquillamente le duemila unità grazie al fatto che molti supporter della formazione di Mignnai troveranno posto negli altri settori dello stadio.

Nessun problema di ordine pubblico, ovviamente. La salda unione tra i tifosi di Reggio Calabria e di Bari dura da quasi trentacinque anni e gli unici avversari saranno i calciatori in campo. La bellezza di una partita a colori mischiati sarà enfatizzata da una cornice di pubblico che oggi viaggia già verso le 10.000 unità tra le due tifoserie. E ancora sabato è lontano.