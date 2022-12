Reggina-Bari, Folororunsho: “Reggio per me è speciale, sempre nel mio cuore”

Michael Folorunsho, ai mcirofoni di Dazn Talks, ha parlato del suo ritorno a Reggio Calabria da avversario. Sabato c’è Reggina-Bari.

“Sono contentissimo – ha dichiarato – di tornare a Reggio. Ho lasciato tanti amici e compagni di squadra che sento frequentemente. Anche in città ho tanti amici che sento ogni tanto. Sono contento che la gente ha un bel ricordo di me. Reggio per me è una città speciale perché in un momento difficile mi ha quasi coccolato per farmi rinascere. Tanto di quello che sto facendo passa da Reggio, avrò sempre un pensiero positivo e mi resterà per sempre nel cuore”.

“Nel 2020-2021 – ha ricordato – venivo da un’annata completamente negativa, dove avevo avuto tanti problemi fisici. Mi sono ripreso a livello fisico e mentale, da lì ho ricominciato a credere nei miei mezzi”

Nessuna esultanza in casa di gol. “Se segno- ha rivelato Folo – niente maschera”. Il riferimento è, ovviamente, al suo classico modo di celebrare un gol.