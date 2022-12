Reggina-Bari, c’è una cosa che accomuna le ultime tre edizioni della sfida

Reggina-Bari, edizione 2022/2023, sta per arrivare. Si avvicina sempre di più sabato sera, quando il Granillo si vestirà a festa per accogliere una delle sfide di vertice del campionato di Serie B.

Comunque vadano le cose, la cornice di pubblico sarà da altra categoria. L’ipotesi di superare nettamente le 15.000 presenze è sempre più vicina, considerato che al giovedì sera si è praticamente ad un passo dai 12.000 che hanno tagliando per accedere alla partita.

Reggina-Bari è una classica del calcio meridionale. A fare da cornice ci sono due tifoserie che sono gemellate da oltre trent’anni. C’è, però, un dato di fatto che ricorre nelle ultime volte che si sono incontrate: la grande affluenza di pubblico.

Nella stagione 2019-2020 si affrontavano prima e seconda del campionato di Serie C Girone C alla quarta giornata di ritorno. C’erano più di 16.000 persone. In quell’occasione i biancorossi riuscirono a riacciuffare la Reggina al 90′, passata precedentemente in vantaggio con un bel colpo di testa di Denis.

Andando, però, un po’ più indietro si arriva fino al 2013-2014. Era la stagione inaugurale del campionato cadetto e fu l’ultima volta che le due squadre si incontrarono prima di fallire, in momenti distinti, entrambe.

C’erano 14.780 persone. Si giocava la partita inaugurale del campionato cadetto e partiva l’anno del centeario amaranto. Finì malissimo, perché la Reggina sarebbe retrocessa a fine stagione e di quella stagione si ricorda giusto lo spettacolo che venne allestito a margine di quella partita.

Per la terza volta consecutiva, dunque, ci sarà grande pubblico.