La Reggina si rialza subito dopo il Frosinone, espugnata Como

di Pasquale De Marte – La vittoria che serviva. La Reggina l’ha ottenuta a Como, portando a casa tre punti in una partita controllata come tante altre, ma non dominata. Gli amaranto hanno avuto pazienza, aspettato il momento per colpire e si sono presi i tre punti. A decidere è stato un calcio di rigore realizzato da Hernani nel secondo tempo.

La partita del Sinigaglia si annunciava complicatissima. Dall’altra parte c’era un avversario di valore, in ripresa dopo un inizio stagione difficile e reduce da cinque giornate senza perdere. E non era facile reagire subito dopo il brutto ko contro il Frosinone.

Como-Reggina, amaranto padroni del campo ma lenti nella circolazione

Como-Reggina era la terza gara in una settimana per entrambe le squadre. La seconda in tre giorni. Non a caso Pippo Inzaghi ha scelto una formazione iniziale con ben cinque cambi rispetto alle ultime due esibizioni.

Dentro Cionek, Crisetig, Ricci, Gori e Canotto, fuori Camporese, Fabbian, Canotto, Menez e Rivas. Davanti un avversario che non ha rinunciato al tridente pesante composto da Mancuso, Cerri e Cutrone.

Tre attaccanti di primo livello a cui i lariani si si sono affidati per le loro sporadiche sortite offensive, in un primo tempo controllato dagli amaranto. La squadra di Pippo Inzaghi ha tenuto a lungo il pallino del gioco, senza però quasi mai trovare una fluidità tale da mettere alle strette gli avversari.

Mancuso ha graziato gli amaranto

La squadra è mancata soprattutto nei cambi di gioco che avrebbero potuto mettere in difficoltà il Como, spesso raccolto nella zona della palla. Al termine della prima frazione, però, le occasioni da rete avute erano in parità.

Reattivo l’estremo difensore comasco Ghidotti nel respingere una girata a botta sicura di Ricci. Fortunata, invece, la Reggina quando Mancuso si è divorato il gol del vantaggio, calciando a lato a porta sguarnita. Decisivi nell’occasione l’ennesimo errore stagionale in uscita palla al piede dei difensori amaranto e una bella giocata di Cutrone.

I cambi della Reggina hanno fatto la differenza

Nella ripresa Inzaghi ha provato ad accendere l’attacco amaranto con l’ingresso di Menez al posto di Gori. Con il passare dei minuti, però, il Como ha dato l’idea di poter sostenere agevolmente la propulsione offensiva della squadra di Inzaghi.

I lariani, con un Cutrone particolarmente ispirato e la fisicità di Cerri, hanno iniziato a creare non pochi grattacapi alla fase difensiva reggina. Quando, però, il match ha dato l’impressione di avere un’inerzia favorevole alla squadra di casa, i nuovi cambi di Inzaghi hanno spostato gli equilibri.

Gli innesti di Fabbian a centrocampo e Canotto più Rivas sugli esterni offensivi hanno quasi intimorito la squadra di Longo. Sono bastati pochi minuti di forcing per creare l’occasione da cui è nato l’episodio decisivo. Tiro di Di Chiara dal limite e tocco di mano, evidente, di Bellemo. Dal dischetto Hernani, a un quarto d’ora dal termine, ha fatto centro, spiazzando il portiere avversario.

COMO-REGGINA 0-1

Marcatori: 78′ rig. Hernani (R).

Como (4-3-3): Ghidotti; Vignali, Odenthal, Binks, Ioannau (89′ Gabrielloni); Faragò (79′ Blanco), Bellemo, Arrigoni (79′ Da Riva); Cutrone, Cerri, Mancuso (84′ Ambrosino). In panchina: Bolchini, Vigorito, Cagnano, Scaglia, Celeghin, Ba, Delli Carri. Allenatore: Moreno Longo.

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Majer, Crisetig (72′ Fabbian), Hernani; Ricci (72′ Canotto), Gori (59′ Ménez), Cicerelli (72′ Rivas, 82′ Camporese). In panchina: Aglietti, Ravaglia, Bouah, Giraudo, Liotti, Loiacono, Lombardi. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Ivano Pezzuto di Lecce. Assistenti: Dario Cecconi di Empoli e Filippo Bercigli di Firenze. IV ufficiale: Antonio Rapuano di Rimini. VAR: Aleandro Di Paolo di Avezzano. A-VAR: Giuseppe Marco Macaddino di Pesaro.

Note – Spettatori 5 207, di cui 898 ospiti. Ammoniti: Vignali (C), Ménez (R), Gagliolo (R), CutroneC(), Colombi (R)Calci d’angolo: 3-9. Recupero: 5’st.